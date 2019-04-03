  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:08 ص
بحث متقدم
نصر الله

إعلان لـ"نصر الله" في شركة ملابس عالمية

القارئ هاني الحسيني

اعتراف جريء لـ"قارئ الرؤساء" على الهواء

سيسليا

مسلمة تقاضي الجيش الأمريكي لإجبارها على خلع الحجاب

مبروك عطية

تعليق ناري لـ"مبروك عطية" على منح إجازة للمرأة بسبب "الحيض"

ارشيف

غرامة مالية كبيرة على «الشحات»

صورة أرشيفية

بالأرقام.. عزوف جنسي في هذه الدولة.. تعرف على السبب

السلع الغذائية

الغرف التجارية تكشف أمرا هاما عن ارتفاع أسعار السلع

الكهرباء

مفاجأة سارة تكشف عنها وزارة الكهرباء

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

لاسارتي

زكي يفجر مفاجأة مدوية عن سباب حسين الشحات لـ"لاسارتي"

في الصين

رجل يهاجم مدرسة ويقتل طفلين ويصيب آخرين

عرب وعالم

الشرطة الصينية تفتح تحقيقا موسعا فى أسباب وفاة 18شخصا فى حريق بشركة غذائية
الشرطة الصينية تفتح تحقيقا موسعا فى أسباب وفاة 18شخصا فى حريق بشركة غذائية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

المطربة شاهيناز تسب زوجها وتتوعده بهذا الأمر

#

مصرع طفلين وسائحة وإصابة 10 في انهيار عقار بالأقصر

#

مقتل وإصابة 7 أطفال فى انفجار قنبلة بجنوب السودان

#

تفاصيل صادمة عن سقوط سور عقار علي مدرسة بالمرج

الصين

مدرسة

طفلين

قتل طفلان وأصيب آخران، في هجوم نفذه رجل مسلح بسكين اليوم، على إحدى المدارس الابتدائية في قرية باجيا بينغ بقضاء نينغ يوان، بمقاطعة هونان في الصين.

وألقت الشرطة القبض على مواطن من السكان المحليين في الـ31 من عمره، على ذمة الجريمة، دون أن تكشف عن هويته ودوافعه.


يذكر أنه في فبراير الماضي، أقدم رجل مسلح بسكين على جرح 11 شخصا من المارة، بينهم تلاميذ مدارس ورجال شرطة.


وفي يناير، هاجم رجل مسلح بسكين مدرسة ابتدائية، وأصاب 20 طفلا بجروح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رقم صادم كان يعطيه صدام حسين لزوج أخته شهريا
» هالة صدقي تكشف مفاجأة غريبة عن مسرب الفيديو الخاص بها
» أم تعود للمنزل فتجد 3 أشخاص يغتصبون ابنتها .. هكذا تصرفت
» أحمد قتل عشيقته أثناء ممارسة الرذلية: خنقتها لحد ما ماتت
» حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب
» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك
» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر
» تعليق ناري من لـ"لاسارتي" على فوز الأهلي المثير
» هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها
» "المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي
» مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان