رجل يهاجم مدرسة ويقتل طفلين ويصيب آخرين

إعلان لـ"نصر الله" في شركة ملابس عالمية
اعتراف جريء لـ"قارئ الرؤساء" على الهواء
مسلمة تقاضي الجيش الأمريكي لإجبارها على خلع الحجاب
تعليق ناري لـ"مبروك عطية" على منح إجازة للمرأة بسبب "الحيض"
غرامة مالية كبيرة على «الشحات»
بالأرقام.. عزوف جنسي في هذه الدولة.. تعرف على السبب
الغرف التجارية تكشف أمرا هاما عن ارتفاع أسعار السلع
مفاجأة سارة تكشف عنها وزارة الكهرباء
تعرف على سعر الدولار اليوم
زكي يفجر مفاجأة مدوية عن سباب حسين الشحات لـ"لاسارتي"
وكالات- الدويني فولي
ظهر
فجر
04:22
شروق
05:47
12:03
عصر
15:36
مغرب
18:20
عشاء
19:50