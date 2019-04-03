الجزيرة تحذف فيديو عن "سعوديات هاربات".. ما السبب

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أصدرت قناة "الجزيرة" القطرية  بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" تعتذر فيه عن نشر مقطع فيديو يخالف المعايير التحريرية.

وقالت في بيانها: "نشر على بعض حسابات الجزيرة بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يخالف معايير الشبكة التحريرية وتم حذف المقطع فور تنبيه المعنيين إليه".

وأضافت القناة: "تعتذر شبكة الجزيرة الإعلامية عن نشر هذا المقطع، تؤكد لمتابعيها التزامها التام بضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي"، بحسب سبوتنيك الروسية.

وبالتزامن مع  بيان الجزيرة، أطلق ناشطون سعوديون على موقع تويتر وسم "قطر تحرض السعوديات على الهروب"، في إشارة إلى مقطع فيديو نشرته الجزيرة عن هروب فتاة سعودية وتخلصها من مراقبة جهاز "أبشر".

وقد تضمن الفيديو الذي تم تداوله بعض السعوديين قصة فتاة سعودية هربت من ذويها وعطلت تطبيق "أبشر"، حيث وضع صوت تمثيلي على الفيديو واستعان القائمون عليه بالرسوم الكرتونية.


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