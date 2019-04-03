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الداخلية تداهم أوكار المخدرات بمنطقة السحر والجمال

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

أحمد الشربينى

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية سبق إتهامهما فى قضيتى مخدرات ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر "الهيروين" على نطاق واسع ، متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارتهما غير المشروعة ، وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما (بندقية خرطوش و 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، 750 جرام لمخدر الهيروين، ميزان حساس ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع ، و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

جاء ذلك إستكمالاً لجهود الشرطة فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة ( السحر والجمال ) مكاناً لترويج المواد المخدرة.


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