"التموين": إعدام 36 طن أسماك "فاسدة"

03 أبريل 2019 - 11:30 ص

تخلصت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بالقليوبية من 36 طن أسماك ماكريل صيني، خاصة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بالعبور، والذي تبين عقب فحصها عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وكانت نيابه العبور قررت تشكيل لجنة برئاسة مدير إداره شرطة التموين، وعضوية أحد المختصين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، ومفتشي الأغذية، ومديرية الطب البيطري ومعهد بحوث صحه الحيوان، وذلك لإعدام الكمية المشار إليها، وفقاً للاشتراطات الصحية والبيئية.

وتم إعدام حرز الأسماك بالمدفن الصحي بناحيه أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمعرفة اللجنه المشكلة برئاسة مدير إدارة شرطة التموين.