مصر تستضيف مسابقة السيارات الهجينة الكهربائية

03 أبريل 2019 - 11:38 ص

تستضيف مصر مسابقة السيارات الهجينة الكهربائية خلال الفترة من 4 لـ 6 إبريل المقبل بمشاركة 10 جامعات مصرية وإماراتية بمدينة الغردقة.

وتهدف المسابقة للنهوض بالمستويات التكنولوجية والتعليمية بمجالات الطاقة البديلة وتطبيقاتها وخاصة بمجال وسائل الانتقال.

وتدور المسابقة بين تحدى تلك السيارات فى سباقين أحدهما باستخدام الطاقة الكهربائية (المخزنة بالبطاريات)، فيما يأتى السباق الثانى باستخدام الطاقة المزدوجة الثنائية متكاملة (وقود / كهربائية).

وتنظم هذه المسابقة للعام الرابع على التوالى بمشاركة 6 جامعات مصرية وجامعتين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقام المسابقة بمنتجع سوما باي بالغردقة، وهى البطولة التى تجري فعالياتها بالعديد من دول العالم وبتنظيم من منظمة (GlobalEEE ) المتخصصة في مثل هذه المسابقات على مستوى الجامعات المحلية والدولية.