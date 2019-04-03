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"المركزي للإحصاء": 2 مليون طالب بالجامعات الحكومية

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الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

عمرو محمد-متابعات

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2017/2018.

وأوضحت النشرة، أن 2.985 مليون طالب مقيدون بالتعليم العالي للعام الجامعي 2017/2018 مقابل 3.031 مليون طالب عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدره 1.5%.

الجامعات الحكومية والأزهر:

2.212 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 74.1% من اجمالي طلاب التعليم العالي عام 2017/2018، مقابل 2.274 مليون طالب عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدره 2.7%.

25 جامعة تحتوي على 503 كلية منها 272 كلية نظرية بها عدد 1.725 مليون طالب بنسبة 9%،  231 كلية عملية بها عدد 488 ألف طالب بنسبة 22.1% من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

94 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2017/2018.

الجامعات الخاصة:

170 ألف طالب مقيدون بالجامعات الخاصة يمثلون 5.7% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2017/2018 مقابل 154.8 ألف طالب عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 1%.

26 جامعة تحتوي على 148 كلية منها 53كلية نظـرية بعدد 44 ألف طالب بنسبة 25.6%، و95  كلية عملية بعدد 126.7  ألف طالب بنسبة 74.4% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

9831 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2017/2018.


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