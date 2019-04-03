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عامل يشعل النار في أملاك "خالته" بطوخ

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أقدم عامل على إشعال النار في أملاك "خالته" عبارة عن حظيرتين لتربية المواشي؛ انتقاما منها بسبب الخلافات الأسرية بينهما بطوخ.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من مأمور مركز شرطة طوخ من عمليات النجدة بنشوب حريق بحظيرتين بناحية كوم الأطرون دائرة المركز، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرتين الأولى على مساحة 20 مترا تقريبًا تستخدم لتربية الماشية والثانية على مساحة 9 أمتار تقريبًا.

داخل قطعة أرض مزروعة بأشجار الموالح، ملك "نعمات ع ا"، 67 عاما، ربة منزل، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبسؤال مالكة الحظيرتين، اتهمت نجل شقيقتها "محمد م ا"، 48 عاما، عاطل، بإشعال النيران بالحظيرتين، وعللت ذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على قطعة أرض مساحتها 3 قراريط قامت بشرائها من شقيقتها (والدة المتهم) قبل وفاتها، وعدم اعترافه بعملية البيع.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة؛ بسبب تلك الخلافات.


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