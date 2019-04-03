"إعياء شديد وكرسي متحرك".. آخر ظهور لبوتفليقة

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عرض التليفزيون الرسمي الجزائري، مراسيم تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستقالته على الهواء مباشرة، حيث بدا على الرئيس الجزائري، ملامح الإعياء الشديد، حيث كان جالسًا على كرسي متحرك خلال تسليمه قرار إنهاء عهدته بصفة رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الدستوري.

وأبلغ الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، قرار إنهاء عهدته بصفة رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الدستوري، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة: "دولة رئيس المجلس الدستوري.. يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق 2 أبريل 2019".

و أضاف :" قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".

و تابع ، أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".

 وواصل رسالته قائلا :"إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.. لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية ، ويشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا".

و اختتم حديثه :" أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".
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