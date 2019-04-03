  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
صلاح

أسطورة "ليفربول" يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

نتنياهو

الاعتداء على "نتنياهو" في سوق الخضار

أرشيفية

الجزيرة تحذف فيديو عن "سعوديات هاربات".. ما السبب

انهيار عقار

انفجار يتسبب فى وفاة شخص وانهيار عقار بالزواية الحمراء

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن استفتاء الدستور: "اللي مش هينزل هيدفع"

الرئيس السيسي

"السيسي" يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة

صورة الخبر

"الزار المصري" يسيطر على المهرجانات الغربية

علاء مبارك

دعاء "علاء مبارك" للمسلمين في ليلة الإسراء والمعراج

الأهلى

الأهلى يطير لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

نصر الله

إعلان لـ"نصر الله" في شركة ملابس عالمية

"السكة الحديد" تعلن تأخر القطارات اليوم

آخر الأخبار

السكة الحديد
السكة الحديد

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. كامل الوزير يتفقد محطة رمسيس

#

"عجل" يوقف حركة القطارات فى الصعيد

#

انتظام حركة القطارات على خط القاهرة - أسوان

#

السكة الحديد تعتذر عن تعطل قطار بالشرقية

مصر

السكة الحديد

الهيئة

اعتذار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الأربعاء، على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"
» تركي آل الشيخ: عمل قريب مع الهضبة
» اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين
» مايا مرسي ترد على طردها لـ"الجدات" من القومى للمرأة
» رقم صادم كان يعطيه صدام حسين لزوج أخته شهريا
» هالة صدقي تكشف مفاجأة غريبة عن مسرب الفيديو الخاص بها
» أم تعود للمنزل فتجد 3 أشخاص يغتصبون ابنتها .. هكذا تصرفت
» أحمد قتل عشيقته أثناء ممارسة الرذلية: خنقتها لحد ما ماتت
» حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب
» فنانة شهيرة تفاجيء الجميع بالدعاء على زوجها: الله لا يوفقك
» "حماية المستهلك" يحذر سائقي التاكسي من هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان