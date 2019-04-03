مصادرة 7 أطنان جمبرى فاسد بحدائق القبة

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة في مجال مراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والتداول غير المشروع، لا سيما في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والغش التجاري في المواد الغذائية.

وأسفرت جهودها عن ضبط بائع متجول، ومقيم بدائرة مركز شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزته كمية من الجمبري المجمد قدرها (1.970 طن) منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبائع مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بحوزته كمية من الجمبري المجمد قدرها (4.965 طن) منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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