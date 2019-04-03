إمام مسجد يحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية

03 أبريل 2019 - 12:27 م

قام الأمير ويليام دوق كامبريدج في بريطانيا، أمس الثلاثاء، بتكريم إمام مسجد في قصر "باكنغهام" بلندن، ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية.

وكانت بريطانيا قد كرمت الإمام محمد محمود لحمايته إرهابيا نفذ عملية دهس أمام مسجد عام 2017 من الحشود الغاضبة التي كانت تحاول الوصول إليه، حتى حضرت الشرطة.

وتعود الواقعة إلى يونيو 2017، حين دهس شخص متطرف بسيارته أشخاصا بعد خروجهم من مسجد في منطقة فينسبري بارك شمالي لندن، ما أدى لمقتل أحدهم وإصابة 9 آخرين، وحاصرت مجموعة المعتدي، لكن الإمام محمد محمود، تدخل وحماه من المجموعة الغاضبة حتى حضرت الشرطة وتسلمته.

وقد لقي تصرف الإمام إشادات واسعة في بريطانيا، ووصف بالبطل، لكن محمود أكد أنه كان يقوم بواجبه حتى لا تحدث كارثة، منوها أن الهجوم أكد له أن "الإسلاموفوبيا" حقيقة هدفها بث الخوف وزعزعة الاستقرار في بريطانيا.

وقامت أليسون كينغ الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنشر مقطع فيديو يوثق لحظة منح إمام المسجد وسام الإمبراطورية، لحمايته المتطرف منفذ عملية الدهس في منطقة فينسبري بارك شمالي لندن.

وأكدت أليسون كينغ أن "تكريم إمام مسجد في قصر باكنغهام ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية تثمينا لما وصف بعمله البطولي إثر الهجوم الإرهابي في فينسبوري بارك عام 2017، لدليل قوي على أهمية دور المسلمين في بريطانيا.