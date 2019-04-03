التموين: 4 سلع إضافية على البطاقات خلال الشهر الحالي

03 أبريل 2019 - 12:53 م

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة أصبح لديها أكثر من 204 معارض تحت اسم "أهلا رمضان"، مضيفًا أنه أصبح لديها استراتيجية لتوفير السلع بشكل كاف مع العمل على اتساع شبكة التوزيع يوميًا.



