  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
ترامب ووالده

"واشنطن بوست" تفضح ترامب بسبب تصريحه عن والده

أبو ضهيب العراقي

ذراع البغدادي في قبضة التحالف الدولي

الرئيس السيسي

القوات المسلحة تهنئ "الرئيس" بليلة الإسراء والمعراج

إمام مسجد يحصل على وسام الإمبراطوية البريطانية

إمام مسجد يحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية

صورة من الفيديو

"إعياء شديد وكرسي متحرك".. آخر ظهور لبوتفليقة

صلاح

أسطورة "ليفربول" يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

نتنياهو

الاعتداء على "نتنياهو" في سوق الخضار

أرشيفية

الجزيرة تحذف فيديو عن "سعوديات هاربات".. ما السبب

انهيار عقار

انفجار يتسبب فى وفاة شخص وانهيار عقار بالزواية الحمراء

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن استفتاء الدستور: "اللي مش هينزل هيدفع"

ذراع البغدادي في قبضة التحالف الدولي

الحياة السياسية

أبو ضهيب العراقي
أبو ضهيب العراقي

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

التحالف الدولي يستقدم تعزيزات إلى شرق الفرات السورية

#

التحالف الدولي يحقق باستهداف مدنيين بريف "دير الزور"

#

مقتل 165 مدنياً بهجمات التحالف و"ي ب ك" بدير الزور

#

سوريا.. مقتل 231 مدنيًا في نوفمبر

التحالف الدولي

داعش

القبض

أبو صهيب العراقي

تمكنت قوات التحالف الدولي عبر عملية إنزال جوي وصفت بـ "النوعية"، من اعتقال أحد قيادي الصف الأول في تنظيم داعش، قرب بلدة الباغوز آخر جيوب داعش التي تم السيطرة عليها كاملة من قبل قوات " قسد" مدعومة من التحالف الدولي.

وقالت مصادر صحفية إن قوات التحالف الدولي اعتقلت "أبو صهيب العراقي"، برفقة خمسة عناصر آخرين من التنظيم خلال عملية إنزال جوي لقوات "المارينز" الأمريكي في الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر فإنه جرى بعد ذلك نقلهم إلى قاعدة حقل العمر النفطي، الذي اتخذته واشنطن كقاعدة عسكرية لقواتها، وجعلته منطقة عسكرية محظورة على المدنيين الاقتراب منها، حيث تم تحويل الحقل مؤخرا إلى سجن أولي لعناصر وعوائل التنظيم .

وأكدت المصادر أن "أبا صهيب العراقي" يعتبر الرجل الثالث في الترتيب الهيكلي لتنظيم داعش، حيث شغل عدة مناصب منها أمير الدورات العسكرية في التنظيم، كما شغل منصب أمير لجنة الاستتابة في داعش.

وأضافت أن هذه العملية تعتبر هي الأولى من نوعها لقوات التحالف الدولي، من حيث اعتقال أحد قياديي الصف الأول في التنظيم.

 يذكر أنه منذ اندلاع معارك بلدة الباغوز وإعلان  قوات قسد الاستيلاء على كامل البلدة بعد 6 أشهر من المعارك، فإن المئات من قيادات وعناصر داعش سلموا أنفسهم، أو قتلوا بغارات للتحالف.

كما أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كان قد استهدف الأنفاق التي يتحصن بها عناصر التنظيم شرق دير الزور بمحيط جبل الباغوز.

من جانبه نفى عدنان عفرين القائد الميداني في قوات قسد إلقاء القبض على القيادي الثالث في تنظيم داعش في بلدة الباغوز .

وبحسب تصريح عفرين لوكالة الأنباء الألمانية (DPA ) الأحد الماضي : "لقد أمضيت الأسبوع الماضي كاملاً في منطقة الباغوز، ولم أسمع بإلقاء القبض على شخص مهم من مسلحي داعش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طاقم حكام برتغالي لمباراة الزمالك وسموحة
» "البنك الدولي": مصر ستصبح ثاني أكبر نمو اقتصادي بالمنطفة
» "المركزي للإحصاء": 2 مليون طالب بالجامعات الحكومية
» تلميذ يمزق زميله بآلة حادة بالسلام
» مصر تصدّر 1.08 مليون بيضة للبحرين
» مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"
» تركي آل الشيخ: عمل قريب مع الهضبة
» اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين
» مايا مرسي ترد على طردها لـ"الجدات" من القومى للمرأة
» رقم صادم كان يعطيه صدام حسين لزوج أخته شهريا
» هالة صدقي تكشف مفاجأة غريبة عن مسرب الفيديو الخاص بها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان