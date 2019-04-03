ذراع البغدادي في قبضة التحالف الدولي

03 أبريل 2019 - 01:20 م

تمكنت قوات التحالف الدولي عبر عملية إنزال جوي وصفت بـ "النوعية"، من اعتقال أحد قيادي الصف الأول في تنظيم داعش، قرب بلدة الباغوز آخر جيوب داعش التي تم السيطرة عليها كاملة من قبل قوات " قسد" مدعومة من التحالف الدولي.

وقالت مصادر صحفية إن قوات التحالف الدولي اعتقلت "أبو صهيب العراقي"، برفقة خمسة عناصر آخرين من التنظيم خلال عملية إنزال جوي لقوات "المارينز" الأمريكي في الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر فإنه جرى بعد ذلك نقلهم إلى قاعدة حقل العمر النفطي، الذي اتخذته واشنطن كقاعدة عسكرية لقواتها، وجعلته منطقة عسكرية محظورة على المدنيين الاقتراب منها، حيث تم تحويل الحقل مؤخرا إلى سجن أولي لعناصر وعوائل التنظيم .

وأكدت المصادر أن "أبا صهيب العراقي" يعتبر الرجل الثالث في الترتيب الهيكلي لتنظيم داعش، حيث شغل عدة مناصب منها أمير الدورات العسكرية في التنظيم، كما شغل منصب أمير لجنة الاستتابة في داعش.

وأضافت أن هذه العملية تعتبر هي الأولى من نوعها لقوات التحالف الدولي، من حيث اعتقال أحد قياديي الصف الأول في التنظيم.

يذكر أنه منذ اندلاع معارك بلدة الباغوز وإعلان قوات قسد الاستيلاء على كامل البلدة بعد 6 أشهر من المعارك، فإن المئات من قيادات وعناصر داعش سلموا أنفسهم، أو قتلوا بغارات للتحالف.

كما أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كان قد استهدف الأنفاق التي يتحصن بها عناصر التنظيم شرق دير الزور بمحيط جبل الباغوز.

من جانبه نفى عدنان عفرين القائد الميداني في قوات قسد إلقاء القبض على القيادي الثالث في تنظيم داعش في بلدة الباغوز .

وبحسب تصريح عفرين لوكالة الأنباء الألمانية (DPA ) الأحد الماضي : "لقد أمضيت الأسبوع الماضي كاملاً في منطقة الباغوز، ولم أسمع بإلقاء القبض على شخص مهم من مسلحي داعش".