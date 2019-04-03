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محافظ أسيوط يستقبل أشرف عبد الباقي من أجل مسرحية لصالح معهد الأورام

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أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

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أسيوط

محافظ أسيوط

أشرف عبد الباقي

استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمكتبه الفنان أشرف عبد الباقي على هامش زيارته للمحافظة لتقديم عرضه المسرحي "جريمة في المعادي" والتي ستقام على مسرح جامعة أسيوط في الفترة من 3 الى 5 أبريل الجاري.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة .

وأكد المحافظ على دعمه للفن والثقافة من خلال تنشيط ومساندة الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية ودعم قصور الثقافة في أنشطتها وتقديم العديد من العروض المسرحية بها للنهوض بالقطاع الثقافي وإثراء الحركة الثقافية بالمحافظة لافتا إلى أن المسرح وسيلة ثقافية مهمة وسلاحنا لمواجهة كل الأفكار الظلامية والهدامة وتغيير العادات والتقاليد موجهًا الشكر للفنان اشرف عبد الباقي على جهوده في مجال المسرح وتبني المواهب الشابة وصقل خبراتهم ومواهبهم.

وأعلن الفنان أشرف عبد الباقي عن تبرعه بإيرادات عرض مسرحية "جريما في المعادي" بجامعة أسيوط لصالح مرضى معهد جنوب مصر للأورام معلنًا استعداده تبنى المواهب الشابة من محافظة أسيوط في مجال المسرح وإقامة العروض المسرحية بقصور الثقافة للوصول إلى المواطنين في كل مكان.


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