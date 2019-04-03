مدرسة قبطية تكرم 400 طالب من حفظة القرآن

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"مستقبل وطن" ينظم احتفالية كبيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم بالقاهرة

 قال الأب بولس، راعي كتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، إن تكريم مدرسة مسيحية حفظة القرآن الكريم و حفظة الإنجيل هي فكرة جديدة نراها للمرة الأولى، وهذا يمثل ترسيخ لمبدأ المواطنة، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها  مدرسة السلام الإنجيلية المتطورة، إحدى مدارس الكنيسة الإنجيلية بمصر، بعنوان "معاً" والتي تم خلالها تكريم 400 طالب من حفظة القران الكريم والإنجيل من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية

وأضاف راعي كتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، ليس معنى أنني أشجع وأحفز اللذين يحفظون كتابهم أن أتنازل عن مبادئي أو عقيدتي أو أن هذا يضر بعقيدتي، لكنه يرسخ قيم المواطنة ان كل واحد يحلو لهان يختار عقيدته في الحياة، لكن في النهاية يجمعنا الوطن بكلمة "المواطنة" التي تعني العيش المشترك والأرض المشتركة وهي المبادئ التي تتعارف عليها الإنسانية المحبة والسلام، العطاء الأخاء، و البذل من أجل الآخرين، كل هذه القيم تتفق فيها الإنسانية بصفة عامة.

حضر التكريم اللواء نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً، وهو احد صقور المخابرات العامة في حرب اكتوبر، الدكتور عاصم القصبي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، القس هاني سند، الكنيسة الإنجيلية بأسيوط، الشيخ خلف عمار، مدير الدعوى والفتوى بمشيخة الأزهر بأسيوط،الاب بولس، كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط، العميد محمد عبده، مندوب عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، العميد الدكتور محمد صادق، مدير المدرسة العسكرية بأسيوط، وعدد من نواب مجلس الشعب، ورجال المجتمع المدني، وأولياء الأمور.


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