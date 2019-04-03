شاهد.. حفل راقص في "نصب الشهداء"

03 أبريل 2019 - 02:31 م

حالة من الغضب سادت في الشارع العراقي، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحفل غنائي أقيم في موقع "نصب الشهداء " شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأظهر مقطع الفيديو مغنية شابة تعتلي المنصة التي أُقيمت في موقع النصب التذكاري.

ووجه العديد من العراقيين انتقادات لاذعة لهذا الحفل، مؤكدين أنه إهانة لرموز وطنية سقطوا دفاعا عن البلد في الحرب العراقية- الإيرانية.

وأصدرت مؤسسة الشهداء العراقية بيانا قالت فيه:" إن الشركة الراعية للحفل لم تلتزم بالشروط التي تم الاتفاق عليها".

وأضافت أن نصب الشهيد معلم حضاري وثقافي ينتمي لكل العراقيين، وأن المؤسسة تستقبل كل الضيوف والزوار الذين يلتزمون بقواعد احترام المكان التي تتضمن عددا من الفقرات التي يوقع عليها كل من يريد إجراء أي نشاط داخل موقع نصب الشهيد ويتعرض المخالف للمحاسبة القانونية وفق ما تنص عليه لائحة السلوك.

وكانت الشركة قد قامت بتقديم طلب لإجراء نشاط ثقافي داخل نصب الشهيد، حيث تم شرح تفاصيل النشاط ووافقت المؤسسة على إجرائه بعد أن اطلعت على جميع فقراته التي لم تتضمن الغناء، لكن الشركة لم تلتزم بفقرات نشاطها حيث قامت فتاة وبشكل عفوي بالغناء.