ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ52 مليون دولار

03 أبريل 2019 - 04:33 م

ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، بنسبة 0.1 بالمائة أو ما يعادل 52 مليون دولار في مارس/2019 على أساس شهري.

وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي، الأربعاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إلى 44.112 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 44.060 مليار دولار في الشهر السابق له.

وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر نحو 42.611 مليار دولار في مارس 2018.

ولا يوضح البنك المركزي عادة، مصدر الزيادة أو النقصان في صافي الاحتياطيات الأجنبية المسجلة لديه.

وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، موزعة على 5 و10 و30 عاما.

وكثفت القاهرة منذ 2017، حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى؛ بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.