  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:21 م
بحث متقدم
الأرصاد

تعرف على توقعات «الأرصاد» ليوم غد الخميس

الدكتور مصطفى مدبولي

"الوزراء" يوافق على قانون زيادة المعاشات والأجور

البنك المركزي

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ52 مليون دولار

إخلاء سبيل حبيب العادلى من منطقة سجون طرة

تفاصيل محاكمة العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

تكرين حفظة القرآن

مدرسة قبطية تكرم 400 طالب من حفظة القرآن

حفل راقص

شاهد.. حفل راقص في "نصب الشهداء"

صورة الخبر

بعد استقالة "بوتفليقة".. الجزائريون غير راضين

لاسارتي

"لاسارتي" يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن دوانز

راوند بو خزام

تصريح غريب لإعلامية شهيرة وهي تحمل أفعى

ترامب ووالده

"واشنطن بوست" تفضح ترامب بسبب تصريحه عن والده

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ52 مليون دولار

آخر الأخبار

البنك المركزي
البنك المركزي

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ44 مليار دولار

#

"أبوقير للبترول" تستهدف 150 مليون دولار استثمارات خلال 19 /2020

#

"المركزي" يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

#

ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ44.513 مليار دولار

ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، بنسبة 0.1 بالمائة أو ما يعادل 52 مليون دولار في مارس/2019 على أساس شهري.

وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي، الأربعاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إلى 44.112 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 44.060 مليار دولار في الشهر السابق له.

وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر نحو 42.611 مليار دولار في مارس 2018.

ولا يوضح البنك المركزي عادة، مصدر الزيادة أو النقصان في صافي الاحتياطيات الأجنبية المسجلة لديه.

وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، موزعة على 5 و10 و30 عاما.

وكثفت القاهرة منذ 2017، حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى؛ بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الجزائر.. المجلس الدستوري يخطر البرلمان بشغور الرئاسة
» فيديو.. تحركات عسكرية نحو طرابلس
» استقالة وزير بريطاني بسبب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
» طاقم حكام برتغالي لمباراة الزمالك وسموحة
» "البنك الدولي": مصر ستصبح ثاني أكبر نمو اقتصادي بالمنطفة
» "المركزي للإحصاء": 2 مليون طالب بالجامعات الحكومية
» تلميذ يمزق زميله بآلة حادة بالسلام
» مصر تصدّر 1.08 مليون بيضة للبحرين
» مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"
» تركي آل الشيخ: عمل قريب مع الهضبة
» اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان