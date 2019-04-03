» فيديو.. تحركات عسكرية نحو طرابلس

03 أبريل 2019 - 04:50 م

دفع الجيش الليبي بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدن المنطقة الغربية، وذلك بعد تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة الليبية الجنرال خليفة حفتر.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "قوات الجيش الوطني تتحرك نحو مدن المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الأراضي الليبية من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة الغربية".

وأكد البيان أن "القوات المسلحة الليبية حريصة على سلامة المواطنين والممتلكات العامة في البلاد".

ونشر مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مقطع فيديو يبرز تحرك كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى المنطقة الغربية.

وأبرزت مقاطع نشرتها خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تحرك كتيبة طارق بن زياد بكامل عتادها وأفرادها وآلياتها للمنطقة الغربية لتنفيذ تعليمات وأوامر القيادة العامة المحددة مسبقا في تلك المنطقة، فيما نشرت الكتيبة 155 مشاة مقطع فيديو يظهر تحرك قواتها بكامل عدتها إلى منطقة محددة بالمنطقة الغربية.

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية شرقي البلاد، أفاد يوم أمس الثلاثاء، بأن وحدات من الجيش الليبي تتقدم باتجاه العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن القيادة أصدرت تعليمات بدعم غرفة عمليات تحرير طرابلس.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إن "القيادة العامة أصدرت تعليماتها من أجل دخول قوات الجيش الليبي إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من المليشيات المسلحة التي تسيطر عليها"، مشيرا إلى أن "القيادة العامة بدأت في دعم غرفة عمليات تحرير العاصمة حيث قامت بإرسال العديد من المقاتلين والكتائب وعلى رأسها اللواء 106 وكتيبة طارق بن زياد وكذلك عمليات الردع فرع الوسطى بالإضافة إلى اللواء 73 واللواء 166 إلى جانب باقي الكتائب الأخرى التابعة للجيش الليبي".