شاهد.. بطولة العالم لتدخين السيجار

استعرض عشاق التبغ من جميع أنحاء العالم مهاراتهم في التدخين البطيء في بطولة العالم لتدخين السيجار في تايلاند.

أُقيمت المسابقة في العاصمة بانكوك، وشارك 17 رجلا وخمس نساء في الحدث السنوي لبطولة العالم لتدخين السيجار.

وبدأ السباق بحصول كل متسابق على سيجار متطابق وعودين كبريت بهدف تدخين السيجار لأطول فترة ممكنة دون إسقاط أي رماد.

وحصل المتسابق السويدي "ميكائيل بيترسون" على المركز الأول بعد تدخين سيجار لمدة ساعة و47 ثانية متفوقا على صاحب المركز الثاني بفارق 7 ثوان.

ولم يقترب أي من المنافسين من الرقم القياسي العالمي وهو 3 ساعات و40 دقيقة.

وتأهل الفائز في المسابقة للتنافس في الحدث التالي المقرر عقده في سبتمبر في كرواتيا.

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