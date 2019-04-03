» حبس سائق اغتصب تلميذًا بأكتوبر

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طفل

سوري

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سائق

اكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة الاعتداء الجنسي على طفل وهتك عرضه، وطالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

بداية الواقعة كشفتها تحقيقات النيابة والتي تبين من خلالها أن ضباط قسم شرطة تلقوا بلاغا من سوري الجنسية، يتهم سائقا بالتعدي الجنسي على نجله البالغ من العمر 8 سنوات وهتك عرضه، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة لبيان صحة أقوال المبلغ.

وأضافت التحقيقات أن التحريات جاء تؤكد صحة أقوال والد الطفل المجني عليه؛ حيث إنه قام في وقت سابق بالاتفاق مع سائق خاص، على أن يقوم بتوصيل نجله من المنزل إلى المدرسة والعكس، مرت فترة على عمل السائق، حتى فوجئ يوم الواقعة أن نجله تظهر عليه علامات التعب والخوف.

وأضافت التحقيقات أنه تحدث مع نجله بهدوء وسأله عن سبب تدهور حالته فأكد له أنه السائق استغل عودتهم إلى المنزل واستوقف السيارة وجرده من ملابسه، وقام بالاعتداء الجنسي عليه.


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