» أول وزارة تبدأ في إجراءات الانتقال للعاصمة الجديدة

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أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا حمل رقم 414 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإدارة عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان اللواء محمد عبداللطيف، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قال إن الحكومة المصرية بكافة أجهزتها وهيئاتها ستنتقل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام المقبل.

وفى وقت سابق أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، عن أن الوزارات سيتم نقلها تباعا إلى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف عام 2019.



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