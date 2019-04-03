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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إيران إلى 62 قتيلاً

عرب وعالم

فيضان - أرشيفية
فيضان - أرشيفية

متابعات - خالد الشرقاوي

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أعلن رئيس منظمة الطب العدلي في إيران، أحمد شجاعي، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت من 57 إلى 62 قتيلاً.

وقال شجاعي في تصريح صحفي إن حصيلة الضحايا ارتفع إلى العدد المذكور، فيما أصيب 478 أخرون.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات بولاية خوزستان (جنوب غرب) أعلنت حالة الطوارئ وأجلت سكان 96 قرية بسبب خطر فيضان سدي "دز" و"كرخه".

تجدر الإشارة إلى أن مناطق عديدة في إيران تشهد، منذ أسبوعين، هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، وخلفت أضرارًا مادية كبيرة.


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