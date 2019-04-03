أمريكا تحذر من هجمات إرهابية فى المغرب

03 أبريل 2019 - 07:07 م

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمالية وقوع هجمات إرهابية تستهدف مناطق سياحية فى المغرب، خلال الأيام المقبلة، مناشدة رعاياها بتوخى الحذر.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تحديث جديد على موقعها الإلكتروني: إن "الإرهابيين قد يهاجمون دون سابق إنذار، أو يستهدفون المواقع السياحية ومناطق النقل والتسوق والمراكز التجارية، والمنشآت الحكومية المحلية في المغرب".

ونصحت الوزارة المتوجهين إلى المملكة المغربية بـ"البقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح الأجانب، وتجنب المظاهرات والأماكن المزدحمة، والتسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP ) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد مكانك في حالة الطوارئ".

ودعت سفارة واشنطن في الرباط المواطنين الأمريكيين إلى "متابعة صفحة الخارجية الأمريكية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراجعة تقرير الجريمة والسلامة بالمغرب، الصادر عن وزارة الخارجية.