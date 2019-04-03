إحالة شرطى إلى الجنايات بتهمة قتل والده

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أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم، أمين شرطة مفصولاً من مديرية أمن السويس إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل والده في شقته بإمبابة. واعترف المتهم تفصيليًا بجريمته أمام النيابة برئاسة محمد شرف، وقال إنه سدد لوالده (62 سنة)، 3 طعنات بسكين المطبخ، وتخلص من السكين بإلقائه في نهر النيل، وعاد لشقته وحاول النوم إلى جوار الجثة.

وبرر المتهم جريمته، بقوله: «أبويا بخيل عليّ، وأحيانًا تحدث بيننا مشاجرات بالأيدي، وانتهزت فرصة خلوده إلى النوم وطعنته في صدره، وتوجهت إلى شقتنا الثانية التي تقيم بها والدتي وشقيقتي وأخبرتهما بالعثور على جثة والدنا مقتولاً».

وأقر الابن بقتل والده لافتا إلى أنه أصيب بـ«الاكتئاب» وتعرض للفصل من عمله، لافتا إلى أن أبيه كان يسيء معاملته، مضيفا: «أبويا كان بيكرهني ورماني في مستشفى العباسية مع المجانين».

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