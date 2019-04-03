هالة صدقي عن الفيديو المُسيء: أنا مسيحية ولا أقوم بهذا الفعل

03 أبريل 2019 - 07:29 م

تبرأت الفنانة هالة صدقي، من الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قيل أنها نشرته بالخطأ عبر حسابها على «إنستجرام»، مشيرة إلى أنها فوجئت بهذا الفيديو الذي يسيء للفنانين وتتلفظ فيه بألفاظ خارجة، مؤكدة أنها لا تقبل ان تتحدث بهذه الطريقة.

وأعربت خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي سيد علي عير، في برنامجه ”حضرة المواطن“ على فضائية ”الحدث“ عن استيائها من اختراق حسابها، وتقليد صوتها لينتج عن الأمر ما عرف إعلاميًّا بـ“أزمة الجرابيع“.

وأكدت صدقي أنها تكن كل الاحترام والتقدير لزملائها في الوسط الفني قائلة: ”أحترم زملائي ومهنتي، وما أثير حولي لا يقبله عقل كوني فنانة داخل الوسط الفني ولست معتزلة، وأنا لست دكتورة أو مهندسة أو خارج الوسط كي أتحدث هذا الكلام أو أصف زملائي بأوصاف تحمل كلمات خارجة“.

واستشهدت الفنانة ببراءتها مما نسب إليها قائلة: ”أنا مسيحية وعبارة لاحول ولا قوة إلا بالله التي جاءت في الفيديو لا نرددها كمسيحيين“.

واستكلمت هالة حديثها بأنها تدافع عن الوسط الفني، مشيرة إلى أن الفنانين لم يطلبوا زيادة أجور أثناء ثورة يناير2011، ومن غير المنطقي أن تسب العمال وهي كانت أول المدافعين عنهم والمشيدين بهم لتوقفهم عن العمل أثناء الثورة وحرصهم علي الوطن-حسب قولها.

