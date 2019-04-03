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المخدرات تشن حملاتها بمحيط الجامعات والكافتيريات

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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ضبط 17 تاجر مخدرات و6 أسلحة نارية

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو، يُبرز جهود الحملات التي توجهها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحيط الجامعات والكافتيريات.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجيه الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لاستهداف مُحيط الكافتيريات والجامعات وأماكن التجمعات الشبابية بجميع أنحاء الجمهورية؛ لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكل أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

أسفرت الحملات عن ضبط 77 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة، و89 متهما، خلال 72 ساعة، وضبط خلالها كميات من المواد المخدرة عبارة (6 كيلو مخدر إستروكس - 5 كيلو بانجو - 5 كيلو حشيش - 2 كيلو هيروين وفودو - 5 آلاف قرص مخدر مختلف الأنواع - 2 ميزان حساس).

كما تم ضبط 45 ألف جنيه بحوزة المتهمين من حصيلة البيع، و81 هاتفا محمولا، و16 سلاحا أبيض، وسيارتين، و7 دراجات نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

شاهد الفيديو..


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