ضبط جمعية وهمية لجمع التبرعات

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يكشف تفاصيل ضبط سيدتين بالإسماعيلية لقيامهما بإدارة أكاديمية وجمعية غير مرخصتين وجمع تبرعات بدون تصريح.

كانت تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا من أحد المواطنين "محدد" -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وآخرين، ضد سيدة لقيامها بجمع مبالغ مالية من المواطنين من أهالي محافظة الإسماعيلية، بزعم تخصيصها لصالح مساعدة المحتاجين والمرضى، وأنها تتخذ من إحدى أكاديميات التدريب والتنمية بمدينة الإسماعيلية مقراً لجمع تلك المبالغ المالية.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام سيدة "حاصلة على دبلوم تجارة"، بإنشاء جمعية خيرية وهمية بمقر إحدى الأكاديميات كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالاشتراك مع أخرى "صاحبة الأكاديمية محل الواقعة ومدير إدارة الموارد البشرية بإحدى شركات الأمن والحراسة"، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

وأضافت التحريات قيام الأخيرة بالاتفاق مع الأولى بعقد الاجتماعات واستقبال المتبرعين وتلقى المبالغ المالية من المواطنين بمقر الأكاديمية الوهمي، وبالاستعلام من الجهات المعنية تبين أن تلك الجمعية غير مشهرة في نطاق المحافظة وغير مرخص لها بجمع التبرعات، وكذا تبين أن الأكاديمية غير حاصلة على ترخيص بنطاق المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمقر الشركة وبحوزتهما 20 دفتر إيصالات جمع تبرعات منسوب صدورها لذات الجمعية، عدد من كارنيهات عضوية منسوب صدورها لذات الجمعية بأسماء أشخاص مختلفين، أكلاشيه باسم المتهمة الأولى وكونها رئيس مجلس إدارة الجمعية، عدد من الإيصالات (رسوم عضوية) مملوءة البيانات لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين.

وعُثر على مجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي وصور شخصية لأشخاص مختلفين لاستخراج كارنيهات عضوية للجمعية ، عدد من كارنيهات صحافة وإعلام لأشخاص مختلفين منسوب صدورها لجريدة وإحدى القنوات الفضائية بدولة عربية، مجموعة من السير الذاتية خاصة ببعض المواطنين من الضحايا ، عدد من الملفات التي تحوى على مناهج تدريبية وتعليمية لإيهام راغبي الحصول على شهادات خبرة وتدريب بجدية نشاط الأكاديمية "خلافاً للحقيقة " ،ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما النشاط المؤثم من خلال مقر الأكاديمية بغرض تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة للتحقيق.



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