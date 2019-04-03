الرئاسة: موقفنا واضح تجاه الجولان

03 أبريل 2019 - 08:46 م

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، موقف مصر والعرب من قضية الجولان واضح تمامًا للجميع.

وقال "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إن قرار اعتراف أمريكا بهضبة الجولان على أنها إسرائيلية غير سليم، حيث إنها أرض عربية سورية محتلة.

وأضاف "راضي"، أن هضبة الجولان تخضع لقرارات شرعية ودولية فاصلة ليس فيها أي نبذ أو غيره، ًأن موقف مصر والعرب من قضية الجولان واضح تمامًا للجميع.