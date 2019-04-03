تعرف على مراحل تصنيع العملة المعدنية

03 أبريل 2019 - 08:49 م

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مراحل تصنيع الجنيه من داخل مصلحة سك العملة.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية ،"TeN "، اليوم الأربعاء، أنه يتم سك العملة على قرص مصنوع من الصلب مطلي بالنحاس.

وأضاف "الديهي"، أنه بعد مرحلة السك، يدخل الجنيه وباقي العملات المعدنية على مرحلة التغليف.

وأوضح "الديهي"، أنه بعد ذلك يتم وضع العملات المعدنية في "كراتين" يتم ختمها بختم معين يشير على أنها مرت بجميع المراحل السابقة، ثم يتم إرسالها للبنك المركزي أو الخزانة العامة للدولة.