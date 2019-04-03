موعد صرف الشريحة الأخيرة من قرض«النقد الدولي» لمصر

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متابعات - خالد الشرقاوي

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تستعد مصر لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي في مايو المقبل لإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة السادسة والأخيرة لقرض الصندوق والتى تبلغ نحو ملياري دولار، من إجمالي القرض الصندوق لمصر الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والمدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بشكل جيد، وهو ما أظهرته مؤشرات مثل تحسن معدلات النمو والبطالة ومواصلة تراجع مستويات الدين العام.

وأوضح لال أن مواصلة سياسة الاقتصاد الكلي القوية سيساعد في المزيد من الانحسار في معدلات التضخم ويخلق حيزًا ماليًا للسياسات الاجتماعية التي تستهدف على نحو نشط الفئات الأشد احتياجًا، كما تستهدف أيضًا ضخ المزيد من الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما سيفيد جميع السكان.

وتابع لال: "الإصلاحات الاقتصادية صممت لكي تدعم تطوير القطاع الخاص من أجل تحفيز النمو الشامل، مشددًا على أن مواصلة الإصلاحات والتي من بينها سياسة المنافسة والمشتريات العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة وتخصيص الأراضي الصناعية ضرورية من أجل تقليل فرص السعي وراء الريع ودعم النمو القوي والشامل وخلق الوظائف على المدى المتوسط.


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