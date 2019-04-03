» إسرائيل تعلن موعد "صفقة القرن"

03 أبريل 2019 - 09:06 م

كشف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الأربعاء، موعد الإعلان عن تفاصيل خطة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، مؤكدًا أنها باتت جاهزة الآن.

وقال "دانون"، بحسب شبكة CNN، إن إسرائيل لم تتطلع على الخطة بعد، لكنه توقع أن يتم الكشف عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في 9 إبريل الجاري، بـ"أسابيع قليلة".

وأكد السفير الإسرائيلي أن الخطة جاهزة، وأشار إلى أن إسرائيل تناقشها مع الأمريكيين ومع أعضاء الأمم المتحدة، وأضاف قائلا: "نحن منفتحون، لكننا سننتظر".

وعند سؤاله من قبل مقدمة البرامج في CNN ، كريستيان أمانبور، عن توقيت الإعلان عن هذه الخطة، قال دانون: "قادم، قادم بعد الانتخابات مباشرة".

وأضاف السفير الإسرائيلي أن المٍسألة أصبحت متعلقة بالوقت، وأن الإعلان عن الأمر سيستغرق أسابيع فقط، أي حتى تنتهي عملية جمع الأصوات والإعلان عن نتائج الانتخابات.