وفاة المفكر أحمد كمال أبو المجد

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صلاة الجنازة

أحمد كمال ابو المجد

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رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، واحد من أبرز المفكرين والسياسيين والقانونيين المصريين هو الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عن عمر يناهز 89 عامًا.

والفقيد الكبير الراحل هو وزير الإعلام والشباب الأسبق، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب كونه من أكبر القامات القانونية في مصر وخارجها.

وتشيع جنازة الفقيد الكبير غدًا الخميس، بعد صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.

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