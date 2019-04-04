معلومات لا تعرفها عن "المرسي أبو العباس" بعد الحكم بإعدام نجله

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نجل المرسي أبو العباس
نجل المرسي أبو العباس

أحمد عادل شعبان

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المرسى ابو العباس

قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لـ"صلاح" نجل الفنان المرسي أبو العباس بعد إدانته بقتل زوجته وابنتيه.

وجاء الحكم على نجل الممثل المصري المشهور المرسي أبو العباس بالإعدام، بعد أن قام المتهم بإبلاغ الشرطة بعثوره على جثث الضحايا "زوجته وطفلتيه"، عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون ردا منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.

وأضافت التحقيقات، أن الضحايا تعرضوا للقتل والخنق على يد والدهم.

وبمواجهة المتهم أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشى على بناته من ضيق العيش.

وفيما يلي بعض المعلومات عن "المرسي أبو العباس" الذي قُضي بإعدام نجله:

- وُلد في شهر ديسمبر من عام 1940

- تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1965

- كان أول عمل فني له هو مسرحية "السبنسة" التي أداها حين كان طالبا بالمعهد عام 1962

- مجموع أعماله المسرحية والسينمائية والتلفزيونية يتجاوز 110 عملا

- من أشهر أعماله التليفزيونية مسلسل "وادي الملوك"، "إمام الدعاة"، "الحرافيش"، "أوان الورد"، "الوسية"، "رأفت الهجان".

- أما أشهر أعماله السينمائية فهو "زمن حاتم زهران" ، و "ضد الحكومة".

- آخر أعماله التليفزيونية، مشاركته في مسلسل "بين السرايات" في دور "الحاج بسيوني" والد "باسم سمرة"، المسلسل من تأليف أحمدعبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

- توفي عام 2017 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 سنة

- آخر عامين من حياته جلس طريح الفراش بلا عمل.

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