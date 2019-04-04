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فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

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صافيناز
صافيناز

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صافيناز

كشفت الراقصة والممثلة صافيناز حقيقة ما قيل عن اعتناقها الإسلام وارتداء الحجاب فضلا عن اعتزالها للرقص.

وقالت "صافيناز" في بيان ناري عبر صفحتها بـ"انستجرام" : "أنا أحترم الجميع، وأحترم المحجبات والحجاب، لكننى لم أتحجب ولم أعتزل الرقص، وهذا شىء لا يصح فيه الهزار أو التهريج و"عيب".

وأضافت: "هما كل يوم بيطلعوا شائعات وأنا مش برد ولكن الديانة خط أحمر.. الأخبار الصحيحة فقط هي التي تنشر من خلال صفحتي الرسمية الموثقة على فيسبوك وحسابي الرسمي
الموثق على انستجرام فقط".

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