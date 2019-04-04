باحث إسلامي: معراج الرسول خرافة بشرية

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قال الباحث الإسلامي والمستشار القانوني أحمد عبده إن رحلة المعراج التي قام بها الرسول خرافة بشرية.

وكتب عبده على حسابه في تويتر: "الإسراء آية قرآنية ومعجزة فعلية لزمانها فقط".

وأضاف: "أما المعراج فهو خرافة بشرية ولا يكن لنبي الله موسى ولا لمحمد أن يراجعا الله مرارا وتكرارا.. فالله لا يبدل القول لديه وهو لا يكلف الناس أكثر مما يحتملون.. فهل نبي الله موسى أعلم من الله"، بحسب وصفه.

وهاجم عبده منتقديه قائلا: "كثير من الجهلاء يرون بأن في معارضتهم لي دفاعا عن الدين بينما الحقيقة أنهم يدافعون عن دين إبليس الذي يعتنقون مفرداته الدموية، وما بثته فيهم مفاهيم الكراهية للإنسانية ونرجسية أن الجنة للمسلمين بدين محمد فقط.. بل فريق واحد من 73 فرقة منهم"، بحسب وصفه.


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