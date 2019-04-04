  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:31 ص
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

3 قرارات جمهورية للرئيس .. تعرف عليها

جمال ريان

صور جنسية توقف مذيع الجزيرة عن الكتابة

أبو المجد

قيادي إخواني ينعي أبو المجد: "صوت الحكمة بين الأغبياء"

البغدادي

مكافأة خيالية مقابل معلومات عن تواجد "البغدادي"

أحمد عبده

باحث إسلامي: معراج الرسول خرافة بشرية

صورة من الفيديو

"السكينة على رقبتي".. آخر ما نطق به طفل الآثار المقتول

صورة من الفيديو

شاهد.. تفاصيل استخراج سيخ حديدي اخترق جسد طفل

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم فى البنوك

ساويرس

تفاصيل رسالة "عمر سليمان" لساويرس التي انتهت بمفاجأة مدوية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الأهلى يخوض أول مران له فى جنوب أفريقيا

الرياضة

الأهلى
الأهلى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلى يطير لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

#

الإسماعيلي يخوض أول مران بتونس استعدادًا للأفريقي

#

"الدراويش" يؤدون أول مران لهم بالجزائر

#

«الدراويش» يؤدى أول مران له ببوروندى

افريقيا

الاهلى

بطولة

كاس

يخوض فريق بالأهلى أول مران له بجنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وتواصل خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادى الأهلي ورئيس البعثة مع السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا، من أجل ترتيب كل الأمور المتعلقة بإقامة الفريق، لتوفير أفضل أجواء ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المقرر له يوم 13 أبريل الجاري.

وكانت  بعثة الفريق وصلت لجنوب أفريقيا مساء أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة تجنبًا للإرهاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حملات مرورية على الطرق السريعة
» الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "حسنية أغادير"
» أخطر ما سيفعله تامر أمين في ياسمين الخطيب لو فاز الأهلي بالدوري
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالاكتئاب: أوف مش مستحملة كمية الغل دي
» فنانة شهيرة: انزلوا معي القبر وسوف أسمح لكم بانتقادي
» فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام
» أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع
» عمرو سعد: هكذا تصرف مايك تايسون حين أعطيت له سلسلة عليها "قرآن"
» بطل مونديال 2018 يدعم مدرب الأهلى
» إسرائيل تعلن موعد "صفقة القرن"
» جنايات القاهرة تتنحى عن قضية سفاح الجمالية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات