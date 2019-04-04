  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

3 قرارات جمهورية للرئيس .. تعرف عليها

جمال ريان

صور جنسية توقف مذيع الجزيرة عن الكتابة

أبو المجد

قيادي إخواني ينعي أبو المجد: "صوت الحكمة بين الأغبياء"

البغدادي

مكافأة خيالية مقابل معلومات عن تواجد "البغدادي"

أحمد عبده

باحث إسلامي: معراج الرسول خرافة بشرية

صورة من الفيديو

"السكينة على رقبتي".. آخر ما نطق به طفل الآثار المقتول

صورة من الفيديو

شاهد.. تفاصيل استخراج سيخ حديدي اخترق جسد طفل

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم فى البنوك

ساويرس

تفاصيل رسالة "عمر سليمان" لساويرس التي انتهت بمفاجأة مدوية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو اليد بالسوبر الأفريقي

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الموعد والقنوات الناقلة للقاء يوفنتوس وكالياري

#

الزمالك يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الأهلي

#

الموعد والقنوات الناقلة لـ"كلاسيكو العرب"

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى لقاء السوبر الأفريقى بمدينة وجدة المغربية فى الثامنة مساء اليوم الخميس، وتذاع المباراة على "الرياضية المغربية"، حيث إن هذه المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ويسعى فريق الأهلى إلى الثأر من الزمالك الذى نجح فى خطف اللقب العام الماضى بالفوز بنتيجة 21 / 20  باستاد القاهرة فى السوبر الأفريقى الأخير.

ويشارك الزمالك في السوبر الأفريقي بصفته حامل لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما يخوض الأهلي اللقاء  بصفته حامل لقب أفريقيا للأندية أبطال الكئوس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حملات مرورية على الطرق السريعة
» الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "حسنية أغادير"
» أخطر ما سيفعله تامر أمين في ياسمين الخطيب لو فاز الأهلي بالدوري
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالاكتئاب: أوف مش مستحملة كمية الغل دي
» فنانة شهيرة: انزلوا معي القبر وسوف أسمح لكم بانتقادي
» فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام
» أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع
» عمرو سعد: هكذا تصرف مايك تايسون حين أعطيت له سلسلة عليها "قرآن"
» بطل مونديال 2018 يدعم مدرب الأهلى
» إسرائيل تعلن موعد "صفقة القرن"
» جنايات القاهرة تتنحى عن قضية سفاح الجمالية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات