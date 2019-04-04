  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:29 ص
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

3 قرارات جمهورية للرئيس .. تعرف عليها

جمال ريان

صور جنسية توقف مذيع الجزيرة عن الكتابة

أبو المجد

قيادي إخواني ينعي أبو المجد: "صوت الحكمة بين الأغبياء"

البغدادي

مكافأة خيالية مقابل معلومات عن تواجد "البغدادي"

أحمد عبده

باحث إسلامي: معراج الرسول خرافة بشرية

صورة من الفيديو

"السكينة على رقبتي".. آخر ما نطق به طفل الآثار المقتول

صورة من الفيديو

شاهد.. تفاصيل استخراج سيخ حديدي اخترق جسد طفل

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم فى البنوك

ساويرس

تفاصيل رسالة "عمر سليمان" لساويرس التي انتهت بمفاجأة مدوية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

قيادي إخواني ينعي أبو المجد: "صوت الحكمة بين الأغبياء"

الحياة السياسية

أبو المجد
أبو المجد

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مذيع «الجزيرة» يُحرج قيادي إخواني وينتصر لـ«السيسي»

#

شاهد.. خناقة على الهواء بسبب الخلع

#

الأمن ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

نعى القيادي الإخواني محيي عيسى المفكر الراحل أحمد كمال أبو المجد الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر يناهز 89 عامًا.

وكتب عيسى على حسابه في فيس بوك: "رحم الله المفكر الكبير أحمد كمال أبو المجد.. التحق بالإخوان فى شبابه ثم خرج منها فأبدع وقدم فكرا مستنيرا وسطيا".

وأضاف أنه نصح وانتقد وقدم مبادرات لحل الأزمات ولكن لم يستمعوا لصوت العقل.

وتابع قائلا: "مات رحمه الله وترك تراثا ثريا فى الفكر والقانون والاقتصاد.. سكت صوت المفكر العقلانى الهادئ الرصين وهو يحلم بإنقاذ الوطن ولم يمهله القدر ليرى تحقيق حلمه".

كان أبو المجد صوت العقل والحكمة وسط لفيف من الحمقى والأغبياء والعملاء، مضيفا: "رحمة الله عليك ورضوانه وجزاك بما قدمت لدينك ووطنك وأجزلك مكانتك فى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".

وقد شغل المفكر الراحل منصب وزير الإعلام والشباب الأسبق، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب كونه من أكبر القامات القانونية في مصر وخارجها.

وتشيع جنازة الفقيد اليوم الخميس، بعد صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حملات مرورية على الطرق السريعة
» الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "حسنية أغادير"
» أخطر ما سيفعله تامر أمين في ياسمين الخطيب لو فاز الأهلي بالدوري
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالاكتئاب: أوف مش مستحملة كمية الغل دي
» فنانة شهيرة: انزلوا معي القبر وسوف أسمح لكم بانتقادي
» فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام
» أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع
» عمرو سعد: هكذا تصرف مايك تايسون حين أعطيت له سلسلة عليها "قرآن"
» بطل مونديال 2018 يدعم مدرب الأهلى
» إسرائيل تعلن موعد "صفقة القرن"
» جنايات القاهرة تتنحى عن قضية سفاح الجمالية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات