"الوزير" يتفقد أكبر صيانة ورش عربيات بـ"الشرق الأوسط"

04 أبريل 2019 - 10:06 ص

يتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الخميس، ورش عربات الركاب بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف؛ لمتابعة خطة تطوير وتحسين العربات، والنهوض بالوحدات المتحركة.

وقالت مصادر بوزارة النقل، إن "الوزير" سوف يتجول في هذه الورش التي تعتبر أكبر ورش سكة حديد في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمتخصصة في إجراء العمرات لعربات الركاب، وصيانتها وتجديد الوحدات المتحركة.

وأوضحت المصادر لـ"الشروق"، أن المهندس كامل الوزير، سيقف على حال الورش، وخطة ومراحل تطويرها، كما سيلتقي بالعمال وسيتستمع إليهم بخصوص مطالبهم ومقترحات التطوير، خلال الجولة التي سيشارك فيها المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية .