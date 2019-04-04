  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

3 قرارات جمهورية للرئيس .. تعرف عليها

جمال ريان

صور جنسية توقف مذيع الجزيرة عن الكتابة

أبو المجد

قيادي إخواني ينعي أبو المجد: "صوت الحكمة بين الأغبياء"

البغدادي

مكافأة خيالية مقابل معلومات عن تواجد "البغدادي"

أحمد عبده

باحث إسلامي: معراج الرسول خرافة بشرية

صورة من الفيديو

"السكينة على رقبتي".. آخر ما نطق به طفل الآثار المقتول

صورة من الفيديو

شاهد.. تفاصيل استخراج سيخ حديدي اخترق جسد طفل

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم فى البنوك

ساويرس

تفاصيل رسالة "عمر سليمان" لساويرس التي انتهت بمفاجأة مدوية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

"الوزير" يتفقد أكبر صيانة ورش عربيات بـ"الشرق الأوسط"

آخر الأخبار

كامل الوزير
كامل الوزير

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

"كريدي سويس": مصر خيارنا الأفضل في الشرق الأوسط

#

رشاوى "كوشنر" لتمرير صفقة القرن

#

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا

#

السيسي: لا أحب تعبير الفتنة الطائفية

يتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الخميس، ورش عربات الركاب بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف؛ لمتابعة خطة تطوير وتحسين العربات، والنهوض بالوحدات المتحركة.

وقالت مصادر بوزارة النقل، إن "الوزير" سوف يتجول في هذه الورش التي تعتبر أكبر ورش سكة حديد في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمتخصصة في إجراء العمرات لعربات الركاب، وصيانتها وتجديد الوحدات المتحركة.

وأوضحت المصادر لـ"الشروق"، أن المهندس كامل الوزير، سيقف على حال الورش، وخطة ومراحل تطويرها، كما سيلتقي بالعمال وسيتستمع إليهم بخصوص مطالبهم ومقترحات التطوير، خلال الجولة التي سيشارك فيها المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حملات مرورية على الطرق السريعة
» الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "حسنية أغادير"
» أخطر ما سيفعله تامر أمين في ياسمين الخطيب لو فاز الأهلي بالدوري
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بالاكتئاب: أوف مش مستحملة كمية الغل دي
» فنانة شهيرة: انزلوا معي القبر وسوف أسمح لكم بانتقادي
» فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام
» أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع
» عمرو سعد: هكذا تصرف مايك تايسون حين أعطيت له سلسلة عليها "قرآن"
» بطل مونديال 2018 يدعم مدرب الأهلى
» إسرائيل تعلن موعد "صفقة القرن"
» جنايات القاهرة تتنحى عن قضية سفاح الجمالية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات