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نائب: قانون حماية البيانات الشخصية ضرورى للأمن القومى للبلاد

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أكد النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة تسعى لمواجهة حالة اللغط المثارة حول قانون حماية البيانات الشخصية من خلال تلقى تحفظات الشركات، ومناقشتها في حضور ممثل الحكومة باعتبارها مقدمة مشروع القانون بشكل مستفيض، وإذا وجدنا الحاجة إلى إجراء تعديل في مواد مشروع القانون سنقوم بالتعديل.

وتابع فى بيان له، أن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين ذات الأهمية الكبرى والتي من شأنها حماية الحياة والأسرار الخاصة للمواطنين، وبالتالي حماية الأمن القومى للبلاد، مشيرًا الى أن تجريم نشر أوكشف البيانات الخاصة بالمواطنين أمر مهم لحماية الحياة الخاصة للمواطن ومنع الاتجار بها، ومن شأنه أن يساعد على تنمية مناخ الاستثمار في مصر.


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