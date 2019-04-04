طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة

04 أبريل 2019 - 10:14 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على كل الانجاء خلال الساعات المقبلة.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 14 24





شبين الكوم 14 23





طنطا 13 23





دمنهور 12 22





الإسكندرية 12 20





بلطيم 14 20





مطروح 10 18





السلوم 11 19





سيوة 13 24





بورسعيد 15 20





دمياط 14 20





الزقازيق 14 23





الإسماعيلية 13 24





السويس 12 25





العريش 13 21





رفح 12 20





رأس سدر 15 24





نخل 06 25





نويبع 17 26





طابا 14 25





كاترين 10 21





الطور 16 28





شرم الشيخ 16 25





الغردقة 15 27





مرسى علم 15 28





الفيوم 13 25





بني سويف 13 25





المنيا 12 26





أسيوط 13 26





سوهاج 13 28





قنا 14 29





الأقصر 14 30





أسوان 16 31





أبو سمبل 15 30





الوادي الجديد 13 28





شلاتين 16 32





أبو رماد 17 30





رأس حدربة 18 29





حلايب 18 28



