صور جنسية توقف مذيع الجزيرة عن الكتابة

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الكتابة

صور جنسية

جمال ريان

تسببت صور جنسية تم تسريبها في توقف مذيع الجزيرة جمال ريان عن الكتابة لفترة مؤقتة بحسب قوله.

وأكد ريان عبر سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "المواقف وحدها هي من تكشف لك معادن البشر، سوف أتوقف عن الكتابة مؤقتا حتى إشعار آخر  إلى اللقاء".

وأضاف التغريدات والصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي ووالدتي التي وصلتني مؤخرًا وعليها أرقام هواتف.. أرسلت لوسائل الإعلام، توقفت بسببها مؤقتا عن الكتابة.

وعن رد فعل مذيع الجزيرة يقول ريان: " لكنها لن تكسرني عن قول الحقيقة، قريبًا سوف استأنف الكتابة بقوة المنطق، فانتظروني".

كما أعرب ريان عن شكره لكل الذين تعاطفوا معه ضد حملة ما وصفه بالتشويه، راجيًا من الجميع احترام أدب الحوار، وعدم الإساءة  للشعوب والرموز والحكام خاصة في الإمارات والسعودية، منهم لله ، فعنده تجتمع الخصوم، بحسب قوله.

من جانبه علق الصحفي نظام المهداوي على تسريب صور جنسية عن ريان قائلا: "الاغتيال الذي يلجأ إليه الحاكم ليس بالضرورة هو سفك دم معارضه بل أصبح اليوم يلجأ لأساليب قد تكون أقذر من القتل نفسه.. وهذا ما يحدث مع الإعلامي جمال ريان من تلفيق صور جنسية ونشر اتهامات كاذبة بحق والده المتوفي وعائلته.. إنها حملات لإسكات صوته"، بحسب وصفه.


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