تحقيق أمريكى فى 3 ملايين سيارة "هيونداي" و"كيا"

04 أبريل 2019 - 10:42 ص

أعلنت أكبر هيئة تنظيمية أمريكية لسلامة السيارات في أمريكا أنها ستفتح تحقيقًا في 3 ملايين سيارة من شركة هيونداي وكيا الكوريتين الجنوبيتين.

ويأتي التحقيق بعد مراجعة تقارير عن 3 آلاف حادثة حريق تسببت في إصابة أكثر من 100 شخص.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن التحقيق جاء استجابة لشكوى مقدمة من مركز سلامة السيارات.

وتشمل التحقيقات موديلات كيا أوبيتما وسوينتو مصنعة بين 2011-2014 وكيا صول 2010- 2015 إضافة إلى هيونداي سوناتا بين 2011- 2014.

يذكر أن الشركتين الكوريتين كانتا قد استدعتا أكثر من 2.3 مليون سيارة منذ عام 2015 بسبب أعطاب متعلقة بالمحركات.

وقد انخفضت أسهم هيونداي في التعاملات الصباحية، أمس في سول بنسبة 2.5 في المائة، بينما انخفضت أسهم كيا 1.1 في المائة.