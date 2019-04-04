فى هذا الموعد أنت محروم من دعم الكهرباء

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه تمت إضافة 3 سنوات جديدة على المدة المحددة لرفع الدعم عن الكهرباء، موضحًا أن رفع الدعم أصبح على 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيًا عن قطاع الطاقة في العام المالي 2021-2022.

وأضاف "حمزة "، خلال مداخلة هاتفية لببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى ،أن ثقافة استهلاك المواطن للكهرباء تغيرت والعدادات الجديدة ساعدت في ذلك، كاشفًا أنه بنهاية عام 2019 سيتم تركيب 250 ألف عداد ذكي.

وتابع: "حريصون على دعم الآليات الجديدة لقراءة عدادات الكهرباء، ونتعامل بروح القانون مع المتأخرين عن دفع فواتير الكهرباء"، مشيرًا إلى أن دعم الكهرباء للمنازل العام الماضي وصل إلى 46.7 مليار جنيه.

وعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الرئيس عبد الفتاح السيسي خطط مصر لزيادة شبكات الربط مع الدول العربية والأفريقية، وخطط تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر قبرص، كما عرض خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات.

كما أوضح شاكر خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الربط من الجانب المصري.

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