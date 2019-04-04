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"المرسى" يقترح إعادة النظر فى توزيع مذيعى ماسبيرو على البرامج

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المرسى

متابعات حنان حمدتو

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اقترح الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بإجراء تعديلات على نظام توزيع مقدمي البرامج على شاشات ماسبيرو وكذلك المعدين والمخرجين، لافتًا إلى أن إعادة النظر فى هذا الموضوع من شأنه تحديث و تطوير الأعمال المقدمة عبر البرامج التليفزيونية.

وقال المرسى فى تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "غالبية البرامج اليومية أو التي تقدم غالبية أيام الأسبوع في ماسبيرو يتبادل تقديمها ما لا يقل عن ستة إلى عشرة مذيعين لكل برنامج وأحيانًا أكثر، كل اثنين من المذيعين يوم أو يومين علي الأكثر أسبوعيًا بالتبادل مع غيرهم يوم أو يومان وهكذا، والغريب ان غالبيتهم يشترك في تقديم هذا البرنامج ويشترك أيضًا في تقديم برنامج أو برامج أخرى بالاشتراك مع آخرين أيضا".

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