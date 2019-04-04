مستشار بن زايد يحذر 14 حاكما عربيا من هذا الأمر

04 أبريل 2019 - 12:56 م

حذّر عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي حكام الجمهوريات العربية مما حدث في الجزائر، مطالبا بضرورة الاتعاظ من نهاية بوتفليقة.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر: "رسالة الجزائر لـ 14 نظاما جمهوريا عربيا: لا لرئيس عربي مدى الحياة بعد اليوم. اخجلوا واسمعوا واتعظوا وغادروا مبكرا بكرامتكم يرحمكم شعبكم".

وأضاف عبد الله :"من حق الشعب الجزائري أن يفرح فقد حقق إنجازًا تاريخيًا في وقت قياسي وبأسلوب حضاري ومن واجبنا أن نفرح له ومعه، فهذا الأسبوع هو أسبوع الجزائر في التاريخ العربي المعاصر.. حفظ الله الجزائر".

وتساءل قائلاً: "سؤال الساعة في الجزائر هل سيتمكن عبد القادر بن صالح على قيادة واحدة من أصعب المحطات السياسية في تاريخ الجزائر وأشدّها تعقيدًا"؟

كما ثمن الدور الذي قام به الجيش الجزائري: "الجيش الوطني الجزائري ممثلا في رئيس أركانه وقف جنبا إلى جنب مع الشعب الجزائري وساهم في رفع سقف مطالبه وحمى مسيراته السلمية ودافع عن مواد الدستور وتصدى للتدخل الخارجي والآن أمامه مهمة أكبر وأكبر هو الحفاظ على التلاحم الوطني والاستقرار السياسي ونجاح تحول الجزائر لما بعد بوتفليقة".

يذكر أن التليفزيون الجزائرى كان قد عرض لقطات من اجتماع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وتسليمه رسالة الاستقالة إلى المجلس الدستورى فى الجزائر.

وقد لقيت استقالة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، ترحيبا واسعا لدى الأوساط الدولية والعالمية، حيث رضخ بوتفليقة لإرداة شعبه بعد 20 عاما فى منصب رئيس الجمهورية .