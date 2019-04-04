آخر عبارة لهتلر : الملايين سيلعنونني

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باوزر

اللعنة

كشف الجنرال هانز باور أحد أكثر أعضاء فريق هتلر الموثوق بهم لمجلة "journal of Lieutenant "، اللحظات الأخيرة لأدولف هتلر.

وسرد باور في مذكراته التي نشرتها الصحيفة، لحظات الديكتاتور الأخيرة، قبل أن يقتل نفسه في برلين، وذلك في 30 إبريل 1945.

وأضاف أن هتلر أخبره بقوله: "سأنهيها اليوم"، وذلك قبل لحظات من قتله لنفسه وزوجته إيفا براون.

وأوضح باور الذي توفي عام 1993 عن عمر يناهز (96 عاماً) أن اللحظات الأخيرة  لهتلر جاءني قائلا: "جاء هتلر لي وأخذ يدي بيديه، وقال أود أن أقول لك وداعًا، لقد حان الوقت، لقد خذلني جنرالاتي، لا يريد جنودي الاستمرار ولا يمكنني الاستمرار".

وتابع قائلا : "حاولت إقناعه بأنه لا تزال هناك طائرات متاحة، وأنني أستطيع أن أذهب به إلى اليابان أو الأرجنتين، أو حتى إلى أحد الشيوخ، الذين كانوا جميعهم ودودين للغاية معه بسبب موقفه من اليهود".

وأشار إلى أن هتلر قال لي : " إن الحرب ستنتهي بسقوط برلين، وأنه يقف ويسقط مع برلين، يجب على الرجل أن يستجمع الشجاعة الكافية لمواجهة العواقب، وبالتالي أنهيها الآن، أعلم أن ملايين الناس سوف يلعنونني غدا، فهذا هو القدر".

وأكد أنه أخبره أن "الروس يعرفون جيدا أنني هنا في هذا المخبأ، وأخشى أن يستخدموا قذائف الغاز، أعرف أن هناك مضادات للغاز هنا، لكن هل يمكنك الاعتماد عليها؟".

واختتم حديثه قائلا: "على أي حال، سأنهيها اليوم"، وقدم له لوحة قيمة كهدية وذلك قبل لحظات من انتحاره وزوجته إيفا.

وقد حاول "باور" الهروب بعد ذلك، ولكن أطلق النار عليه وفقد ساقه نتيجة ذلك، وظل عشر سنوات في سجن سوفيتي تعرض فيه للتعذيب حتى يدلي بمعلومات عن الفوهرر.


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