» البرلمان الجزائري يجتمع لبحث "الفراغ الرئاسي"

04 أبريل 2019 - 01:31 م

يجتمع رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري بعد قليل لتحديد موعد الجلسة العلنية لنواب البرلمان، لبحث ملء شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة أول أمس الثلاثاء.



