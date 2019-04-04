  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:06 م
بحث متقدم
جاكلين بيطار والبطل جو جمّال

63 عامًا بدون زواج.. رحيل خطيبة مفجّر البارجة الفرنسية

الجندي

تفاصيل مثيرة عن صفقة الجندي الإسرائيلي

ماني

"مانى" ينتصر على صلاح ويحصد لقب الأفضل فى الفريق

تهريب الهيروين

إحباط تهريب 2 مليون طن هيروين داخل البلاد

تريزيجيه

تريزيجيه يتخطى صلاح ويحصد جائزة مهمة

الرئيس السيسي

بالأسماء.. السيسي يمنح 32 سيدة «وسام الكمال»

هتلر

آخر عبارة لـ هتلر: الملايين سيلعنونني

تمثال بوذا

بسبب تمثال بوذا.. خلفان: لسنا كفار قريش

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد يحذر 14 حاكما عربيا من هذا الأمر

لتقرير

كلوب يتجاهل "صلاح" فى هذا الأمر

المشدد 15 عاما لمتهمين والسجن لـ 3 آخرين باقتحام قسم أطفيح

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

حبس سيدة زورت شهادة ميلاد زوجها المتوفى

#

المؤبد لـ4 متهمين لقتلهم مسنًا بعد سرقته بالطالبية

#

المشدد 15 سنة لعامل قتل آخر فى الشرابية

#

النقض تؤيد سجن 15 متهمًا في أحداث عنف أسوان

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

وعاقبت المحكمة متهمين بالمشدد 15 عامًا، وإلزامهم بدفع 340 ألف جنيه ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، ومتهم بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة اطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت السحاب في المنام
» مقتل 62 شخصًا فى اشتباكات طائفية ببوركينا فاسو
» الحكومة ترفع حجم طرح السندات الدولية لـ30 مليار دولار
» البرلمان الجزائري يجتمع لبحث "الفراغ الرئاسي"
» إحالة 6 متهمين بقتل كويتى الجنسية بالعجوزة للمحاكمة
» "الطلائع" يواصل استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي
» كيف نعى المشاهير أحمد كمال أبو المجد؟
» سمية الألفى تكشف مفاجأة بشأن طلاقها من "الفيشاوي"
» بلاغ يتهم محمد ناصر بالتعاون مع المخابرات التركية
» الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو اليد بالسوبر الأفريقي
» حملات مرورية على الطرق السريعة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات