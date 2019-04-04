المشدد 15 عاما لمتهمين والسجن لـ 3 آخرين باقتحام قسم أطفيح

04 أبريل 2019 - 01:32 م

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

وعاقبت المحكمة متهمين بالمشدد 15 عامًا، وإلزامهم بدفع 340 ألف جنيه ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، ومتهم بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة اطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.