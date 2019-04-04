عامل يمارس الرذيلة مع قريبة زوجته ويصورها عارية

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على سائق لاتهامه بممارسة الرذيلة مع عاملة ترتبط بعلاقة قرابة بزوجته، وتصويرها فى أوضاع مخلة، حيث وجهت له العاملة اتهاما باستغلال مقاطع الفيديو لابتزازها وتهديدها لاستمرار العلاقة بينهما.

تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من عاملة، اتهمت فيه سائق بتصويرها فى أوضاع مخلة، وتهديدها بمقاطع الفيديو لإجبارها على استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أن العاملة ترتبط بعلاقة قرابة بزوجته، وأنها حضرت للإقامة بصحبتها، فارتبط بعلاقة غير شرعية بها، ومارس معها الرذيلة والتقط لها مقاطع فيديو فى أوضاع مخلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.


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